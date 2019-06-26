〈北部〉鳳林百鬼夜行 首創「百鬼宴」辦桌

2019-06-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕破除長輩對「鬼月」禁忌，花蓮鳳林鎮北林社區舉辦「百鬼夜行」遊行，每年吸引來自全國遊客來此裝神弄鬼，在農田和古早菸樓之間遊行，今年百鬼夜行活動將在八月三日（農曆七月初三）舉辦，今年還將首度推出「百鬼文化宴」傳統辦桌，社區對外徵求菜色，吉安鄉上騰工商學生端出包括「南瓜笑連郎」、有流鼻血造型的「米漢堡」，也有鳳林慢城特色的「蝸牛餅乾」，社區執行長李美玲說，希望能餵飽眾「愛吃鬼」的胃，即日起歡迎訂桌！

社區徵菜 學子搞怪上菜

北林三村社區發展協會今年的百鬼夜行首創「百鬼宴」，搭配傳統辦桌，社區為了讓菜色「不僅僅是辦桌菜」，還廣邀花蓮有餐飲科的各學校參加徵菜，做出有鬼怪意象的特殊菜色。上騰工商指導老師吳承憲說，學生花了很多心思想點子，激發年輕學子的搞怪創意。

如「米漢堡」是可愛的流鼻血人像，上頭有兩個眼珠子、用番茄醬做出流血效果，由潘振宇、平文傳、廖慧芳共同創作。

8.3登場 即日開放訂桌

社區發展協會表示，辦桌是農村文化的一部分，結合百鬼夜行活動是創舉，當天下午四點半開始百鬼社區踩街，晚上六點鐘百鬼入席吃飯，預定百鬼宴個人報名每人三百九十九元、三到十歲兒童半價；十人團體報名每桌三千五百元；目前菜色尚未確定，但一定會把鳳林的文化故事作成菜色，電話（○三）八七六○五三○。

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