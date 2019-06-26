〈北部〉竹市府州廳噴水廣場 週六開放

2019-06-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕夏天就是要玩水加吃冰！新竹市府州廳前噴水廣場本週六開放，廿九日下午三點到六點，更舉辦「二○一九來州廳呷冰」活動，除有各式水槍免費提供玩，還有限量夏日涼扇要送給家長，更有在地四大冰店的冰品可吃，市長林智堅邀請大小朋友，週六來市府前廣場，邊吃冰邊玩水，享受歡樂一夏。

新竹市府前廣場的噴水池，每到夏天都會變身為孩子們的「夏日水樂園」，市府前廣場從早到晚都充滿孩子的歡笑聲，本週六下午的開放活動有免費的水槍提供大小朋友玩水，還有音樂、遮陽傘與桌椅供休憩。

今年也邀請在地四家冰品名店豆戀迷、阿忠冰店、814冰店、光華冰店來現場設攤，要給市民消暑又歡笑的午後戲水時光，當天大小朋友與現場活動指定看板拍照打卡並加入市府LINE@，即可獲得限量新竹著名冰品「呷冰券」一張，共八百份，送完為止。

此外，活動更加碼抽獎限量涼夏禮賓扇，民眾只要在新竹市新鮮事「涼夏禮賓扇」活動頁面tag@一位好友參加「來州廳呷冰」活動，並轉發文章在臉書或IG，就有機會獲得涼夏禮賓扇，限量三百份，中獎者廿九日可到服務台兌換。

市府行政處表示，市府前廣場噴水池水質是經過殺菌、消毒，具備游泳池等級水質衛生，水源經循環再利用，噴出的水壓是緩升、緩降。

今年市府前廣場噴水時間為每週一到週五，每天早上八點、中午十二點各開放噴水十五分鐘，下午五點加碼連續兩小時噴水到下午七點；逢週六、日與國定假日則從下午三點起到晚上七點，連續四小時不間斷噴水。

噴水池周圍設有護欄，也有工作人員協助看顧小朋友的安全，另市府免費提供水槍租借（數量有限），一樓服務中心內設有更衣室，有紙毛巾、吹風機、梳子及飲水等供民眾使用。

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