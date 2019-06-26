〈北部〉《竹縣》新埔民宅後方走山 住戶撤離避難

2019-06-26

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮四座里民朱正光及其周邊住戶後方的山丘長期遇雨就「走山」，不僅曾把民宅磚牆沖倒過，日前還因鋒面帶入的大雨，把當地的水利圳局部掩埋，且衝毀一處雞舍活埋掉幾隻土雞。現場被「撕開」的植被，迄昨仍導致裸石不斷墜落，嚇得居民們現在遇雨就要自主撤離，暫住親友家避難。

地方會勘 縣府未派員挨批

民進黨立委邱泰源獲悉後，昨天派新竹服務處主任王誠緯跟該黨新埔鎮黨部主任羅聰賢、四座里里長劉士相一起會同水保局台北分局、縣府、以及公所共同會勘，希望能徹底幫這幾戶民宅解除危機。

王誠緯抨擊縣府並無代表現身，而水保局卻又以非其權責範圍，應屬縣府管轄為由，要公所向縣府提報災害復建解決，讓人感覺地方政府對受災戶安危太過冷漠。

公所允儘速提報災害復建

新埔鎮公所表示，由於水保局的權責針對山坡地保育區內做整治，現勘後初步排除前述民宅後方的山坡地並非該局職掌範圍，因此指示他們向縣府提報災害復建。公所將先釐清災害屬性後儘速提報。

縣府指開會忙碌 允全力協助

縣府則表示，昨天因為桃竹竹苗治理平台首長會議等公務行程比平時繁忙，事前有向立委邱泰源服務處和發文的新埔鎮公所請假，事後也已請公所儘速呈報災害，會全力協助辦理。

居民：像蠶食 威脅二、三十年

居民朱正光說，他們面臨後方走山威脅長達二、三十年。五、六年前一場大雨，進逼的土石流甚至把他的房舍的水泥磚牆都推倒，就這樣這座山丘像蠶食一樣步步逼近他的住家。近日大雨，被雨水「掀開」的植被更顯得搖搖欲墜，裸露的土石不斷砸在屋頂上、甚至把玻璃都擊破，部分圳溝被掩埋影響通水，讓他們實在不知該如何是好。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法