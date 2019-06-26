〈北部〉暖冬加豪雨 三灣梨減產5成

2019-06-26

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕正逢高接梨產季，苗栗縣果農近期陸續採收，但近期梅雨季豪雨成災，導致多數水梨都受水傷，再加上年初暖冬影響，預計今年三灣鄉產量減逾五成、卓蘭鄉少四成、大湖鄉掉三成；苗栗縣政府農業處表示，目前雨勢剛告一段落，已要求各鄉鎮市公所調查農損情形，若達標準將依程序盡速提報中央天然災害補助。

另卓蘭4成、大湖3成

苗栗縣高接梨總種植面積約一千五百公頃，主要集中於卓蘭鎮、大湖鄉、三灣鄉，然而今年初梨穗嫁接受暖冬少雨衝擊，成功率低，而五、六月份的梅雨季又導致梨園土壤無法排水，許多剛採摘的水梨外表無恙，切開看卻呈透明凍狀的果肉，已受嚴重水傷。

三灣梨農彭澄妹表示，一下子豔陽高照曝曬果實，一下又逢連日暴雨侵襲，使得許多水梨過早成熟，迫使果農得提早採收，但剛收成的水梨中約有五分之一表面出現暗深色區塊、陸續傳出水傷災情。

豐水梨重創 新興梨待查

三灣鄉農會推廣部主任鍾金光說，今年梨穗嫁接成功率僅三分之一，如今又遭遇水傷，預計豐水梨產量恐較去年大減五成。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，大湖鄉豐水梨果粒較小，產量約少三成，新興梨受損情況則須待下月採收才能調查；卓蘭鎮農會總幹事徐文欽表示，卓蘭豐水梨產量銳減約四成，新興梨要等下週採收後再了解。

梨農評估，今年苗栗水梨產量大幅減少，市售價格依大小每台斤約漲至八十至一百廿元。

苗縣府：災損若達標 提報補助

苗縣府農業處副處長陳樹義說，目前豪大雨剛過，已要求各鄉鎮市公所派員調查各地農損情況，由於許多農損屬遲發性，尚須一段時間才能掌握確切數據，若災損面積達廿％以上，將依程序向農業委員會農糧署提報天然災害補助。

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