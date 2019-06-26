〈北部〉《桃園》今年住宅補貼 7/22起開放申請

2019-06-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府配合中央推動各項住宅補貼，其中以每月最高補助四千元的租金補貼最受市民關注。市府住宅發展處昨公布，七月廿二日至八月卅日將開放申請今年度住宅補貼申請，符合資格者將於明年一月起撥款。

租金補貼 每月最高4000元

住發處指出，租金補貼申請須符合設籍桃園且無自有住宅，每人每月所得低於兩萬一八六七元，有配偶者須年滿廿歲，單身年滿四十歲才可申請。

兩項利息補貼 也別錯過

住宅補貼另提供「自購住宅貸款利息補貼」二一○萬元，名額六八六戶、最長可分廿年還款；「修繕住宅貸款利息補貼」八十萬元，名額三九六戶、最長可分十五年還款。這兩項的利息補貼，須符合年均每人每月收入低於五萬一○二三元。

住宅發展處住宅服務科科長陳宣宇表示，租金補貼名額為一萬戶，去年雖有超過一萬戶提出申請，但退件率約一成，未通過審核者多為不動產限額、動產限額高出申請資格，或家庭成員月平均收入超過標準，提醒市民，申請前應檢視自身是否符合資格。今年住宅補貼受理申請時間有六週，申請方式可採郵寄送件或臨櫃，臨櫃可至住宅發展處或各區公所辦理。

住發處將搬家 別跑錯

陳宣宇提醒，目前正領取及新申請今年度租金補貼的申請戶，若租約到期或中途變換租屋處，須於規定期限內補正新簽訂的租賃契約書，逾期將無法繼續獲得補助；另外，住發處將於七月十五日起，從龜山區自強南路一○五號遷移至桃園區力行路三○○號（中路二號社會住宅），請民眾別跑錯地方。更多住宅補貼資訊可上「內政部不動產資訊平台」網站查詢並下載申請書件，或洽住宅服務科：329-8600。

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