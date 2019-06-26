〈北部〉《花蓮》海蝕邊坡流失 台11線鹽寮段旁陷大洞

2019-06-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕省道台十一線七．五公里處，亦即花蓮鹽寮村附近，去年七月出現一個坑洞，長約四公尺、寬約三公尺，但崩塌範圍愈來愈大，目前坑洞長約十二公尺、寬約八公尺，花蓮縣議員魏嘉彥接獲陳情，邀請公路總局花蓮工務段、第九河川局、東海岸風景區管理站等單位前去會勘，釐清土地管理權責，最後由公路總局花蓮工務段出面維修，確保路基安全。

目前長12米寬8米深10米

由於颱風季節即將來到，且坑洞距離台十一線路基約十多公尺，民眾擔心颱風大浪打上來會加速侵蝕。公路總局花蓮工務段向魏嘉彥允諾，將會先以回填土方的方式，減緩邊坡流失的狀況，後續也將交由技師研究護坡方案，希望在颱風季節來臨前完成。

釐清權責 公路總局將回填

花蓮工務段指出，公路巡查中即已有發現地表坑洞，經評估對公路仍尚無構成立即危險，遂以監控方式持續注意，經調查，護岸高地下方臨海岩壁存有一海蝕裂縫，經浪湧掏刷海岸高地內土方後形成地表凹坑，工務段預計修復方式為針對臨海側海蝕岩面裂縫先以灌漿方式封口處理，再以拋置塊石與砂石逐層回填至地表。

由於坑洞介於海岸跟公路間，不確定由何單位管理，魏嘉彥說，本月初前往該地數次先行擺設三角錐示警，為釐清坑洞成因、大小與影響範圍，透過系統檢視這一、二年此地的衛星空拍圖，從中發現到此坑洞從去年七月開始出現後，就非常迅速擴大，同時經測繪工具測量，目前坑洞長約十二公尺、寬約八公尺、深約十公尺。

從坑洞的各種資訊及現場狀況研判，坑洞的成因為海蝕造成邊坡流失，魏嘉彥說，前往會勘時，除發現坑洞大小成長不少，同時坑洞邊坡還有小規模崩塌的情形，顯見此坑洞對於道路的威脅迫在眉睫，經花蓮縣地政事務所及團隊使用GIS套疊地籍圖後，確定此坑洞的土地所有及權責所屬為公路總局。

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