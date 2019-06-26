〈北部〉《宜蘭》農機掉泥污染路面 最高罰6千

2019-06-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣一期稻作進入收割期，許多農機在田間夾帶的爛泥，隨收割機開上農路後掉落地面，造成泥濘不堪，有些騎士壓到爛泥差點「犁田」；縣府表示，將行文縣內各公所、農會，呼籲農機先在田間清洗過後再上路，若有爛泥污染路面，最高可開罰六千元。

一期稻作收割 道路變泥路

宜蘭縣水稻種植面積約一萬一千公頃，集中在三星鄉、五結鄉、冬山鄉、壯圍鄉、礁溪鄉，最近較早成熟的水稻已陸續收割。

大型收割機在水田區作業之後，履帶夾雜爛泥、稻梗，事後行駛到一般道路，爛泥、土塊經常掉落路面，造成道路污染，降雨過後變成爛泥，形同危險路段。

騎士易「犁田」 曬乾形成揚塵

有民眾不滿收割機夾帶土塊上路，汽車輾過後爛泥濺得全車都是，氣得投訴；鄔姓民眾指出，每到收割季節，農路被黑土弄得髒兮兮，騎車經過不慎壓過濕滑爛泥，很容易「犁田」，尤其夜晚視線不好，更添行車危險性。

鄔姓民眾說，宜蘭縣水田土質以黏土為主，爛泥不僅造成行車危險，曬乾後經車輛反覆輾壓，還會形成揚塵，影響空氣品質，盼主管單位介入，不要讓乾淨農路變成爛泥路。

宜縣府︰應清理後再上路

縣府回應，會行文給各鄉鎮市公所及農會，提醒轄內農民在田間完成收割後，先作清理再開上一般道路，還給用路人安全通行環境，避免招致用路人的不滿。

宜縣每年平均開罰約十件

縣府說，依照廢棄物清理法規定，農機若沒妥善清理造成路面污染，可依法處一千二百元至六千元罰鍰，宜縣平均每年約有十件開罰紀錄，提醒農民、代耕業者注意。

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