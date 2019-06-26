〈北部〉竹市首座社區公托 預計10月上路

2019-06-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第一座小型社區公共托育家園即將上路，地點就在剛興建完成的北區南勢社會福利館三樓，預計收十二名零到兩歲的嬰幼兒，除提供專業的嬰幼兒照護，更可讓父母較其他民間托嬰中心每月省三千元，市府社會處表示，首座社區公共托育家園已快完工，市府正進行委外招標作業，會以非營利為目的，提供嬰幼兒安全及價格合理的照護服務。

每月托育1萬元 比民間省3千元

新竹市號稱是最會生的兒童城市，但至今沒有零到兩歲的公共托育場域，市長林智堅上任後要求社會處規劃嬰幼兒公托中心，如今新竹市第一個社區公共托育家園即將落成，未來可提供十二名零到兩歲嬰幼兒安全、專業及合理價格的照顧服務。

市府社會處副處長魏幸雯說，位在北區南勢社會福利館三樓的首座社區公共托育家園，有卅六坪空間，將收十二名零到二歲的嬰幼兒，提供專業、安全的照顧及簡單的生活學習課程，讓小小孩可在此平安健康長大。

魏幸雯說，一般民間托嬰中心教保員與嬰幼兒的比例是一比五、但公共托育小家園的比例是一比四，也就是會有三名專業教保員照顧十二名嬰幼兒，而收費也會比民間托嬰中心合理，以目前竹市民間準公共托育中心的收費每月約一萬九千元到兩萬元間，但可獲政府每月六千元補助來算，父母每月約需負擔一萬三千元到一萬四千元間，而竹市首座公共托育小家園的收費每月約一萬三千元，扣除三千元政府補助，每月只需一萬元，較民間托嬰中心月省三千元。

魏幸雯強調，政府實施公托目標是希望將幼兒托育支出控制在家戶所得的十%到十五％，若以新竹市雙薪家庭平均月薪十萬元計算，希望達到托育支出每月約一萬到一萬五千元間的目標。

進行內部裝潢 將辦委外招標

魏幸雯說，竹市首座社區公共托育家園正進行最後內部裝潢，將辦理委外招標作業，將會與全新的南勢社會福利館其中的北區親子館一起落成，預計十月後就可提供竹市首座零到兩歲公共托育家園服務。

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