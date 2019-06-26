〈北部〉2021台灣燈會 竹市規劃桃竹苗小旅行

2019-06-26

〔記者洪美秀、蔡政珉／連線報導〕新竹市長林智堅昨天參加「桃竹竹苗區域治理平台」第四次首長會議時提到，竹市將舉辦二○二一年台灣燈會，將以台灣燈會規劃「二○二一燈會小旅行」行程，結合桃、竹、苗四縣市，針對交通旅宿推出跨縣市旅遊方案，邀請全國民眾體驗桃竹竹苗的獨特魅力。此外，會中四縣市也簽署成立穆斯林友善旅遊環境聯盟，包括推廣清真認證餐旅、祈禱室設立等，提供友善、多元的旅遊環境，期盼增進觀光人潮。

桃竹竹苗區域治理平台提案

新竹市長林智堅在昨天會中針對觀光議題提案，他指出因竹市將舉辦二○二一年台灣燈會，期盼借鑑其他縣市經驗，並結合四縣市地方特色景點，以串連推出小旅行方案配合燈會促進觀光。

昨天的「桃竹竹苗區域治理平台」第四次首長會議在苗栗縣舉行，會中針對稅務服務、觀光行銷、紅火蟻防治、兒少福利等九項相關議題達成合作共識。

林智堅說，桃竹竹苗從日治時代就同屬於「新竹州」行政區，現已有三百七十八萬人口，在交通、醫療、教育都有相同需求，此平台就是希望長期、穩定的跨縣市交流合作機制，為人民解決問題。

竹市府整合4縣市觀光資源

林智堅強調，因竹市爭取到二○二一台灣燈會的國際性大型活動，正規劃二○二一燈會小旅行，將邀請桃園、竹縣與苗栗共同合作，結合台灣燈會推出觀光旅遊方案，期望讓前來欣賞燈會的民眾，一併感受桃竹竹苗特色風光與在地美食。

林智堅說，此跨縣市治理平台多年來創造豐碩成果，不僅成功爭取健保總額增加四億元，提升北區醫療資源和品質，日前中央更允諾國道一號五楊高架延伸到新竹，未來將可紓解竹北到新竹科學園區塞車潮，替大新竹人民謀福利。

簽署穆斯林友善旅遊環境聯盟

會中也舉行「穆斯林友善旅遊環境聯盟」簽署儀式，依據全球穆斯林旅遊指數，台灣是穆斯林造訪非回教國家旅遊第七名，因中央推動新南向政策，四縣市首長也催生此次聯盟，盼尊重多元文化，提升國際觀光客源。徐耀昌指出，將邀請國內通過穆斯林認證單位與業者加入，希望能搶攻全球達十七億的穆斯林商機。

另外，新竹縣縣長楊文科認為，單車運動已是近年風潮，希望透過平台整合，爭取經費建構完整自行車路網。

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