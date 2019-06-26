〈北部〉《桃園》民營國光電廠回饋金 今年起提撥

2019-06-26

〔記者鄭淑婷、魏瑾筠／龜山報導〕經濟部今年四月十六日公告「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，電廠須依規定提撥協助金給地方，讓討論多年的國光電廠（見下圖，資料照，記者鄭淑婷攝）回饋金有了譜。市府經濟發展局指出，依規定國光電廠須從一○八年度起，提撥協助金給桃園市政府及電廠所在的龜山區公所，初估每年約三千四百萬元，而協助金的運用方式，仍待市府與龜山區公所討論才能定案，目前草案仍在擬訂中。

初估每年3400萬元 運用方式再喬

國光電廠位於龜山區大崗里下湖，為民營天然氣火力發電廠，於二○○三年運轉，並計畫擴建二期工程，但地方多表達反對擴建立場，認為桃園的電廠夠多了，電廠周邊居民也飽受空污所苦，二期工程目前仍在進行環差、環評，而隨著經濟部電協金運用辦法公告，爭論多年的國光電廠回饋金也有譜了。

鄭文燦：擬給大坪頂地區7里

市長鄭文燦昨在龜山區出席活動時談及國光電廠回饋金，他說，目前已有初步的草案，因為還要再協商才能公布，而過去只有中油桃園煉油廠有回饋金制度，桃煉廠也決定從明年開始，將回饋金從一千五百萬元提高為兩千五百萬元，主要回饋周邊各里，包括龜山、桃園區，而國光電廠受影響較大的是龜山大坪頂地區，他希望能以大坪頂地區七個里為範圍擬訂回饋計畫，計畫核定後就會推動。

在地里長：希望用於生活補助

國光電廠所在的大崗里長陳清華表示，周邊住戶受到電廠影響真的很大，尤其是污染問題，經常連窗戶都不太敢開，對於回饋金的運用過去也曾討論，希望能多用在居民實質生活的補助上，例如補助健康檢查、公共設施、環境清潔、電費，或是比照機場回饋金，補助家戶裝設冷氣等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法