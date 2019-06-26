〈北部〉《桃園》遊憩亮點 龜山苗圃生態園區開張

2019-06-26

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕由龜山苗圃活化轉型的「龜山苗圃綠環境生態園區」昨天正式啟用，面積廣達十三公頃，除保留原有的苗圃功能，另規劃園區服務中心、綠種子活動廣場、休憩木平台等。市長鄭文燦表示，龜山苗圃轉型為生態園區，可串連虎頭山環境教育園區及楓茶米休閒農業區，未來也會申請環境教育場所認證，成為遊憩新亮點。

串連虎頭山、楓茶米一起玩

市長鄭文燦昨出席啟用典禮表示，桃園市有兩個苗圃，一個在石門、一個在龜山，主要的功能第一為「樹木銀行」，如公共建設移植的樹木可放在苗圃，第二為培養苗栽發送給市民種樹。其中，龜山苗圃因位處虎頭山風景區、距虎頭山環保公園觀景台很近，且連接龜山大坪頂地區，改造為環教園區極具價值，不僅讓市民多了一個公園，也多了一個環境志工訓練場所。

面積13公頃 花4000萬元打造

市府農業局指出，園區總面積十三公頃，改造工程分兩期完成，第一期工程由中油公司桃園煉油廠補助一千五百萬元經費，興建園區服務中心、綠種子活動廣場、景觀生態池、苗圃展示區、景觀溫室等，於去年十月完工；第二期工程由龜山區公所辦理，經費兩千五百萬元，設置了休憩木平台、苗圃管理室、鐵馬休憩亭、景觀花園、活動教育教室與周邊環境美化等，昨落成啟用。

鄭文燦說，龜山苗圃綠環境生態園區將申請環教場所認證，可與虎頭山環境教育園區及楓茶米休閒農業區串連，虎頭山六大步道也將於明年全數完工，從環保公園可眺望桃園台地全景，右邊可看到桃園機場飛機起降、左邊可遠眺雪山山脈，可以說是處「秘境」，楓茶米休閒農業區則擁有梯田、茶葉及豐富的米食文化；農業局長郭承泉表示，園區硬體設施完成後，會持續加強軟體部分，除培養志工進駐、協助導覽，也會結合休閒農業區導入農業市集、農業體驗課程。

育苗免費送 市民都可申請

農業局表示，園區仍持續肩負培育苗栽的重任，目前石門、龜山苗圃每年送出廿五萬株苗栽，兩苗圃提供的植栽各有適合栽種的氣候，桃園市民都可免費申請，填寫申請書經農業局核准後，就可前往苗圃領取苗栽，過去有許多里辦公室、社區申請用作綠美化，農業局也安排專人訪查，確認苗栽有無得到良好的照顧，也適時指導栽種方式。

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