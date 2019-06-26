〈中部〉《台中》行銷大里 杙仔餅全面特價

2019-06-26

〔記者陳建志／大里報導〕大里中興商圈為行銷地方，並活絡商圈經濟，以大里特色的鹹菜，結合糕餅，並以古地名「大里杙」開發出「杙仔餅」，禮盒設計特別融入大里鹹菜桶、福興宮媽祖廟和纖維工藝博物館等意象，昨舉行發表會，配合首屆「台中購物節」即日起到八月十八日，全面八折優惠。

另，大里區有康橋、纖維工藝博物館、印刷探索館、竹子坑驛站、菩薩寺等景點，大里區公所結合手機和軟體，將廿個景點的導覽放上雲端，民眾只要下載「活動好樂趣」APP，不用導覽員，就能輕鬆暢遊這些景點，公所並在七月六日、七日和十三日舉辦三場輕旅行，從廿六日起開放網路報名，邀請大家來走訪大里。

大里中興商圈主委廖茂璋表示，大里古地名「大里杙」，曾是全台第六大河港，為了開發大里特色伴手禮，以大里特產的「鹹菜」，結合在地百年餅舖製作出口味獨特的「杙仔餅」，昨舉行發表會，包括大里區長鄭正忠、市議員李天生、林碧秀、林德宇與多位里長都出席。

為了凸顯「杙仔餅」的特色，禮盒設計融入大里杙老街鹹菜桶、福興宮廟宇，同時結合台中市纖維工藝博物館，並在禮盒小卡中介紹大里杙歷史文化，希望民眾在品嚐美味的糕餅時，也能認識大里、行銷中興商圈。

廖茂璋並說，「杙仔餅」禮盒發表適逢首度舉辦的台中購物節，雖活動從七月十日到八月 十八日舉行，但禮盒提前響應，每盒原價三百元，即日起到八月十八日全面八折優惠，民眾可在中興商圈各會員店家訂購。

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