〈中部〉《台中》過去通報捉蛇10分鐘到 過去通報捉蛇10分鐘到 現在要等4小時

2019-06-26

〔記者張菁雅／台中報導〕天氣轉熱，蛇類活動頻繁，市府今年動用第二預備金，加上中央補助款，共二千五百四十八萬七千元，辦理「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」，並由農業局與消防局分工，但有民眾表示，過去通報消防局捉蛇，十分鐘就到了，現在新規定卻需要四小時，「這段時間誰敢待在家裡」。

盧市府用第二預備金 捕蜂捉蛇

今年捕蜂捉蛇計畫經費共二千五百四十八萬七千元，包括中央補助款五○九萬七千元，市府配合款二千零卅九萬元，含第二預備金七百五十八萬六千元，市政會議昨通過中央補助款墊付案。

農業局長蔡精強表示，經與消防局協商捕蜂捉蛇的標準作業程序，如民眾發現住家內有蛇及蜂時，仍依慣例撥打119向消防局通報，上午八時至晚間十時，通報案件由農業局委外廠商處理；在晚間十時至隔日上午八時，則由消防局協助處理。

農業局：受理通報到結束4小時

農業局要求蛇類通報案件自受理通報時間起，廠商應於卅分鐘內電話聯繫通報民眾，四小時完成處理並回報。至於蜂類，廠商接獲消防局通報案件後，廠商應於卅分鐘內電話聯繫通報民眾，於翌日起七日內完成處理。蔡精強指出，日前議員楊典忠家裡出現蛇，廠商半小時就處理完畢，議員也感到滿意。

民眾：4小時才來 不敢待在家

不過，有民眾表示，過去發現家裡有蛇出沒，消防局接獲通報，十分鐘就到了，現在委外廠商如果要四小時才能處理，一定會嚇到不敢待在家裡。

盧秀燕則指出，過去捕蜂捉蛇業務由消防局辦理，隨法規改變，改由農業局處理，但農業局經費與人力無法因應，感謝消防局義務幫忙。

盧秀燕也說，由於去年捕蜂捉蛇業務，前朝未編列相關預算，新市府上任後，緊急動用第二預備金支應，但第二預備金是用在發生天災地變時的錢，捕蜂捉蛇則屬於例行性、經常性業務，因此請農業局提前編列在明年的年度預算。

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