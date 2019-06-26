〈中部〉《台中》潭子竹筍節 週末挖筍、健行、逛市集

2019-06-26

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區是國內綠竹筍主要產區，公所為行銷竹筍，將於本月廿九日舉辦「二○一九潭子竹筍節」，邀請民眾到潭子區聯合辦公大樓廣場，健行、逛農特產品市集、闖關及體驗挖竹筍的樂趣；潭子區農會表示，今年受氣候影響，竹筍減產約三成，每台斤零售價格約八十元，較去年同期七十元高。

農業局與潭子區公所昨在潭子區聯合辦公大樓廣場舉行「二○一九潭子竹筍節」記者會，副市長楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、徐瑄灃、賴朝國及潭子區農會總幹事林淑茵等皆出席。潭子區長林國聲表示，潭子盛產黃金麻竹筍、黃金綠竹筍、紅殼綠竹筍及烏殼綠竹筍，為推廣地方農產，今年擴大舉辦潭子竹筍節，希望透過活動，讓更多民眾了解地方的農特產。

「二○一九潭子竹筍節」將於廿九日上午七點有健行活動，帶領民眾漫步聚興山區；九點起在廣場則有竹筍闖關遊戲、在地農特產品市集，民眾憑消費集點還能體驗挖竹筍的樂趣，並把竹筍帶回家，舞台區還有精彩表演及摸彩。

潭子竹筍減三成 獨特砂質無苦味

潭子區農會表示，潭子區竹筍種植面積約一八○公頃，今年減產約三成，以烏殼綠竹筍為主，年產量約五七六萬公斤，產值約兩億三千萬元，每年四至十月是主要產期。潭子區獨特的砂質土壤，排水性良好，常年均溫在攝氏廿五度上下，地理位置具有避風特性，因此生產的綠竹筍品質優良，產量雖非全台最大，但生產的竹筍口感香甜、纖維細緻、無苦味，深受消費者喜愛，台中地區市售綠竹筍，幾乎都來自潭子區。

不過，農友劉萬成表示，今年受大雨影響，竹林泡水，致竹筍產量減少約三至四成，每台斤零售價格則較去年同期高出約十元。

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