〈中部〉中寮「廖爺爺」拿雙碩士 書齋為童課輔

2019-06-26

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕十多年來為南投縣中寮鄉教育出錢出力、引進教育資源，人稱「廖爺爺」的廖修霖本月剛以八十三歲高齡，拿到東海大學哲學碩士學位，這已是他的第二個碩士學位，儘管修習期間生了幾場大病，但他仍不放棄，他說，自己愛讀書，所以讀來甘之如飴，也希望讓社區的小朋友知道「學無止境」、「活到老要學到老」。

83歲仍好學 為偏鄉引進教育資源

九二一地震後因小孫子體質過敏而舉家從台北搬到南投縣中寮鄉，「廖爺爺」和另一半劉碧麗發現，中寮鄉教育資源不足，年輕時曾在軍中擔任翻譯官，後又在美國生活多年，英文極佳的他便開始義務到國小教英文，且建書齋提供給北中寮的孩子晚上來此做功課及課輔。

「廖爺爺」愛讀書，七十多歲還到東海大學修學EMBA，七年前拿到EMBA碩士學位，四年前又去東海大學哲學研究所唸書，只要有課，「廖奶奶」劉碧麗就會充當司機兼書僮，儘管辛苦但仍全力支持與配合，讓「廖爺爺」十分感謝。

「廖爺爺」用了兩年時間才寫完論文，因為其中有一年的時間生了幾場大病，病癒後即繼續投入論文的書寫，終於在上月完成論文，本月通過口試，拿到碩士學位。中寮鄉常有小朋友問他「為何那麼老了還要去唸書？」，他總回答「活到老就要學到老」。

熱心教育的「廖爺爺」到東海大學唸碩士期間，仍不忘幫中寮鄉的孩子找資源，該校國際職場實習發展中心，從五年前開始暑假就到中寮鄉舉辦「東海關懷營」，今年已邁入第六年。每一年的關懷營，廖修霖夫婦都全程參與，還爭取中寮鄉在地的國、高中生加入志工行列，他說，只要是對中寮孩子好的，就一定努力去做。

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