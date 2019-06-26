〈中部〉笨港義民文化季 將重現「結肉山」

2019-06-26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港義民廟慶祝建廟二百卅年，將在本月廿九、卅日舉辦「笨港義民文化季」，邀請大家來認識全國唯一「塚廟合一」廟宇，且將重現消失近八十年的「結肉山」場景（見圖，記者黃淑莉攝）。

北港義民廟慶230年廟慶

北港義民廟奉祀「義民公」為清代抵抗林爽文事件殉難的一○八位義民及一隻義犬將軍，連同義犬將軍塚，廟內共有四座義塚，義民廟管委會委員吳國興指出，義民廟是全國唯一「塚廟合一」，義民公當年保鄉衛民，現保祐鄰里平安，每年農曆五月卅日祭典熱鬧滾滾。

消失近80年 信眾吃平安

笨港義民文化季聯絡人蘇建豪表示，北港義民廟是少數奉祀福建籍助官平亂義民的廟宇，對雲林、台灣的歷史別具意義，百年前地方民眾為表達對義民爺公的敬意，祭典時準備豐富的雞、鴨、魚及豬肉等，堆疊成塔狀的「結肉山」，祭典結束後分送民眾吃平安，隨著時代進步，「結肉山」場景消失近八十年，今年則以真空包裝的肉鬆代替肉品重現「結肉山」。

今年真空包裝肉鬆堆疊

雲林縣副縣長謝淑亞指出，今年義民廟建廟二百卅年，廟方結合文創擴大舉辦文化季活動，內容有義民爺公祈福集福、義犬將軍小神衣擲杯、義軍崛起電音派對、愛犬寶貝勇闖迷宮記等，還推出許多可愛文創品。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法