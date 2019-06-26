〈中部〉台西養殖文蛤育成率降 專家找解方

2019-06-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕台西養殖文蛤近年來頻傳異常死亡，育成率大幅下降，養殖戶表示收成不到往年的一半，懷疑問題出在環境污染或氣候；雲林縣府昨天邀集農委會漁業署等單位現勘，希望找出問題對症下藥，讓養殖業永續經營。

疑池底污染或高溫病菌生

雲縣文蛤養殖面積約三千三百公頃，年產量三萬公噸，產值廿六億元，占全國四成產能，唯近年文蛤育成率大幅下降，養殖戶林金義表示，今年他飼養的文蛤死了六、七成，價格好也沒用，收入直直落。

縣府建議先降低放養密度

縣長張麗善指出，近年來文蛤異常死亡情況呈現常態化，恐危及產業生存，文蛤死亡原因主要有文蛤池體老化、海水浮菌多或底土太久沒換等，水產試驗所長期也有對漁民技術輔導，短期若要改善，建議養殖戶先降低放養密度、改善水質，才能提高育成率。

縣府昨邀集農委會漁業署、水產試驗所、家畜衛生試驗所、雲林區漁會、台西鄉公所及台西養殖權益促進會等專家實地會勘，初步認為文蛤死亡與疾病抵抗力逐年下降，魚塭水質及池底環境惡化，加上入夏以來飽受豪雨及連續高溫，病菌大量孳生，引發文蛤暴斃。

縣府農業處表示，今年度已爭取漁業署補助兩百萬元，縣府配合廿四．八萬元，委託雲林區漁會辦理海水食藻性魚類及濾食性貝類養殖計畫，漁民可逕向區漁會申請購買益生菌及養殖桶，提高益生菌培育藻水效益，穩定水質及降低池底惡化，提升文蛤育成率。

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