〈中部〉危樓中辦公 福興鄉公所將重建

2019-06-26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉公所是如假包換的「堪用危樓」，鄉長蔣煙燈表示，目前鄉公所的建築物無法承受五級以上的地震，若是發生大地震，根本無法當成「災害應變中心」，目前已向中央爭取八千萬元經費，將在原址重建，預計二○二○年初開工，二○二二年完工！

明年初動工 向中央爭取到8千萬補助

福興鄉公所已有超過四十年歷史，在九二一地震後確認為「堪用危樓」，讓公務員長期都在恐懼中辦公，原本要另覓土地興建，因為公有地難找，最後決定還是原地重建，預計經費約為一‧九六億元。

蔣煙燈表示，有關新辦公廳舍的經費，目前已向中央爭取到八千萬元，原本希望縣府能夠比照北斗鎮公所重建廳舍，直接補助三千萬元，不過，縣府這次以「財政困難」為由，只願意補助一千萬元，造成財政缺口，鄉公所必須自行籌募經費。

蔣煙燈表示，因為目前福興鄉公所、代表會、圖書館、調解會、戶政所、分駐所全部都在一起，除了福興分駐所確定將覓地新建廳舍外，其餘都將同步在原址重建，預計興建地下二樓、地上四樓的全新的行政大樓。

而在重建期間，將尋找適合場所來作為臨時辦公場所，蔣煙燈強調，鹿港國中、福興穀倉都在考慮之中；因為鹿港國中的校址位於福興鄉內，將洽詢有無多餘的空間可供借用。

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