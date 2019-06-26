〈中部〉南投疏濬回饋金 由5％增為10％

2019-06-26

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉位在濁水溪流域，每年疏濬期飽受砂石車揚塵、噪音、超速危害，鄉公所昨邀集民代、縣府等召開砂石回饋金會議，要求縣府應優先提撥回饋金給疏濬區的鄉鎮，而非現行先扣除全縣兒童營養午餐費後，才提撥疏濬盈餘的五％，分給疏濬區各鄉鎮。縣府工務處回應，之前已開會通過，針對疏濬回饋金比例，將從現行五％增至十％。

砂石車偷跑省道 水里人不滿

水里鄉公所、代表會表示，每年疏濬期，地方民眾就要忍受砂石車的揚塵、超速危害，像在今年五月期間，砂石疏濬便道因遭大水沖毀，許多砂石車就跑上省道，令居民相當害怕，甚至有清晨六點不到，就提前上路「偷跑」的砂石車，嚴重影響安寧；另有代表還揚言，若不正視地方權益，就要發動封路抗爭。

與會的第四河川局人員表示，雖然砂石疏濬便道遭沖毀，但有要求疏濬車輛在便道修復前，不准出料，有關民眾反映的砂石車跑上省道，應是從砂石場出料的「成品車」，而非疏濬的「原料車」。

縣議員陳淑惠指出，今年議會開議時，她就提出砂石疏濬回饋金的提撥比例問題，認為疏濬砂石的原料車，只能走便道，不能上省道，一般砂石場的成品車，走省道則應遵守規範，警方也應加強取締，環保局也要勤加灑水，多方並進，才能減少民怨。

警方︰今年違規多 嚴加取締

轄區集集警方表示，近幾個月已針對砂石車違規做取締，相較去年砂石車違規共三二九件，今年至今已有二六一件，光上半年就占了去年違規件數近八成，未來還會嚴加取締。

針對公所要求提高回饋金比例一事，縣府工務處回應，疏濬回饋金比例，將從現行五％增至十％，至於地方爭取先給疏濬區，再給全縣營養午餐，則考量學童的福利與權益，優先順序不宜更動，未來若縣府財政更有能力，會研議再提高比例。

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