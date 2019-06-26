〈中部〉嘉市大溪厝荒地 前瞻補助打造人工濕地

2019-06-26

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市西郊大溪厝何庄段一處面積一‧五公頃荒地，因鄰近埤麻腳排水匯集家庭污水飄散惡臭，且被丟垃圾成髒亂點，市府獲中央前瞻基礎建設計畫補助及自籌款共六千萬元，將進行「埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造」，設置地下化的礫間接觸曝氣氧化廠，改善水質，地上設置休閒遊憩設施及打造人工濕地賞鳥區，工程十一月底前發包，工期一年，明年底前完成。

前瞻基礎建設的全國水環境改善計畫，嘉義市在第三批提案中，共提報四案，本月中旬由經濟部水利署、環保署等單位審議後，只有本案獲通過，北排水維新支線、中排、道將圳的截流污水淨化及營造親水環境等都被打回票；市府將於開放第四批申請時，重提北排水維新支線等三案。

地下設礫間曝氣氧化廠 改善水質

嘉市環保局長蕭令宜說，這處荒地獲嘉南農田水利會無償提供使用，將興建礫間接觸曝氣氧化廠，污水淨化設備都設在地下室，引入大溪厝分線排水淨化後，再排入埤麻腳排水，減少家庭污水污染，地面空間規劃休憩、體健設施，兼具環境教育等功能；其中，將打造佔地約○‧四公頃人工濕地，建造水池、涼亭、種植植株等，做為推廣生態教育，舉辦賞鳥活動之用。

結合附近豐富鳥況 社區歷史景點

嘉市大溪社區發展協會理事長邵祈誠說，這處荒地附近有嘉南農田水利會廿公頃滯洪池，吸引季節性候鳥棲息，常見小辮鴴、鷹斑鷸、黃眉黃鶺鴒、小環頸鴴、豆雁、紅冠水雞等鳥類，鳥況豐富；另外，社區保存百年的宗祠、古井、日治時期留下來的檜木屋群及彩繪街等，計劃完成後，適合親子、學子來趟環境教育小旅行及農村生活體驗。

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