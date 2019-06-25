〈南部〉台南愛文芒果進軍南科 估7千萬商機

2019-06-25

〔記者萬于甄、吳俊鋒／台南報導〕正值台南愛文芒果產季，台南市政府攜手南部科學園區照顧在地農民，邀集各農會、青農前進南科園區銷售芒果，高科技大廠如台積電、群創等紛紛響應，預估可創下七千萬商機；市長黃偉哲表示，南科園區消費力強，更能成為在地生產、在地銷售的最佳模式。

立委郭國文媒合南科廠商與南市各農會、青農，讓在地頭家先照顧在地農家。南科管理局長林威呈表示，南科園區約有七萬名從業人員，若每人一天以五十元消費水果計算，南科平均每天可擁有三百五十萬的消費力，且台南有非常優質的水果，相信介紹給園區的廠商與員工，能讓在地頭家照顧在地農產。農業局也預估可創下七千萬元商機。

農會農特產品製冊 供廠商訂購

市府近年來為開拓農產外銷市場，提供愛文芒果台灣下單、日本取貨，而南科園區不少為日商企業，該訂購模式獲得許多日商青睞；此外，市府也將各區農會農特產品整理成手冊，提供園區各廠商訂購。

林威呈說，已有不少廠商下單訂購，未來也將安排日商前往產地、分級包裝場參觀，讓國外消費者對台灣的農產更有信心，增加購買意願。此外，夏日愛文芒果拼盤以南化愛文芒果搭配火龍果等當季水果，已在全台五千四百家統一超商門市上架。

黃偉哲指出，市府前往台北、東京銷售芒果都有不錯的成績，但南科園區消費力不容小覷，南科這麼大的社區、這麼多的消費人口，更是該加強推廣的目標。

近期傳出芒果因產量多而影響價格，黃偉哲表示，不希望再看到當初麻豆文旦效應，更不希望有人拿農產價格來炒作，市府會積極拓展加工通路，不讓次級品影響中上級的農產品價格，而今年產量雖比去年增加兩成，但目前價格穩定甚至微幅上揚，都是大家努力的成果。

山上代客烘製芒果乾 強化服務

此外，愛文盛產期已至，各地加工作業全面啟動，山上區農會也決定強化芒果乾的「代客烘製」服務，今年計畫最多提供廿五萬台斤的原料進場，全力協助穩定價格。

楠西百果風味宴 開始受理訂桌

楠西區則推出今年以來台南最優惠價格的官辦產業風味餐，將在當地的江家古厝舉行，區公所結合蝦、魚、雞、松阪豬等水陸食材，端出精緻的百果風味宴，八菜一湯的料理，優惠價才兩千五百元，限量四十桌，開始受理訂桌，電話06-5751615。

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