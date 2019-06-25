〈南部〉優勢警力 高雄市府強拆大寮廢鐵場

2019-06-25

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕大寮區一處農地違規廢鐵場，高雄市政府都發局昨天雇用五部挖土機，在近百優勢警力護航下拆除，業者表明已清空廢鐵、營運設備，請求寬容幾天自行拆除圍籬等設施，但都發局質疑是緩兵之計，專門委員林裕清下令拆除，業者和到場關心人士，大罵不近人情。

業者指不近人情 合法登記無門

高市府動員大批機具、人員拆除位於大寮區內坑里的廢鐵堆置場，包括市議員韓賜村、里長都前往關切，並和帶隊的林裕清溝通，業者表示已清空廢鐵及營運設施，且在大發工業區購買廠房搬遷中，希望都發局能讓業者自行拆除。

不過韓賜村離去後，高市府仍強制執行拆除作業，連圍籬都不留，業者見大勢已去作罷，認為高市府不近人情。

業者表示，三年來試圖辦理合法登記營業，經發局說沒有生產產品，不用工廠登記，要他向環保局申請資源回收業登記，但環保局認定不是「公告回收項目」無法同意，讓業者無所適從。他說，廢鐵場沒有嚴重污染源，沒工安、環保問題，也依法繳稅、提供就業機會。

2015年至今被罰9次 共174萬元

林裕清表示，該廢五金場違規使用農地，從二○一五年至今年初，三次變更公司名稱，目前為「銓興環保實業有限公司」，期間曾對該案不同違規使用人裁罰九次，勒令停止使用，共罰鍰一百七十四萬元。

農地違規使用 未在限期內拆遷

他表示，市府接到民眾陳情，五月廿二日再以公函要求銓興環保公司及地主，限期在文到次日起卅天內，應自行清除廢鐵及搬遷拆除，市府為維護公權力，必須執行相關作業。

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