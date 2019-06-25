〈南部〉壽山動物園、崗山之眼 暑假假日夜間開放

2019-06-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕暑假期間每逢假日，壽山動物園、崗山之眼均開放民眾夜間參觀，讓民眾享受一「夏」清涼。

此外，觀光局於本週末（二十九日）將推出「旗津滿月趴」加場版，祭出比基尼女郎熱舞，再以水槍與民眾互動，活動免費入場，限額三千名。

崗山之眼須先官網預約

以琴弦造型設計的「崗山之眼」，將從六月二十八日（週五）至九月一日（週日），每週五、六、日晚間六點至十點，開放民眾參觀天空廊道，一睹美麗迷人的夜間風采，但採預約制，現場不售票，提醒民眾須先至官網（https://khskywalkpark.com/）訂票付款，取得電子票券後前往。

配合夜間開放入園，「崗山之眼」交通管制至晚間六點止，六點後民眾可自行開車至園區，無接駁公車服務，因山區道路窄小、坡度較高，請民眾開車時減速行駛。

觀光局表示，今年特別結合高雄市大崗山人文協會，推出自然生態導覽行程，並製作岡山地區周邊人文旅遊地圖，提供遊客更多元化的遊程選擇。

12歲以下可免費入動物園

壽山動物園也將從六月三十日至九月一日，每週六、日，開放時間延長至晚上八點，入園刷一卡通或好玩卡，隨行十二歲以下兒童可免費入園，傍晚四點半至七點半入園，也可享星光票半價優惠。

暑假期間每週六晚上六點半，壽山動物園親水廣場還有精彩藝文表演，包括奇幻魔術秀、繽紛泡泡樂園、星光故事館、川劇變臉等。

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