〈南部〉《台東》水往上流視錯覺 寶桑國中驗證

2019-06-25

〔記者黃明堂／台東報導〕東海岸「水往上流」被譽為奇觀，但水真的往上流？台東縣寶桑國中師生進行現場量測、模擬等多項實驗，都証明水往下流，是因巧妙的地形讓人產生「視錯覺」。這項研究，獲得台東縣中小學科展國中組物理科第一名。

在遊客眼裡，不管站低處或高處，確實感覺水是往上流的，有的人還會放置樹葉，看著葉子隨水流走上坡，嘆不可思議。但是，寶桑國中老師楊惠如、溫瑞文帶著張景雯、鄭宜汶、汪泓佑三位學生實驗，利用手機水平儀測量器、自製量角測量器、保特瓶水自製水平儀，都証明水往下流。

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