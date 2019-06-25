〈南部〉青農翻轉人生 賣小黃瓜年賺千萬

2019-06-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學農園生產系畢業的二十九歲青農羅秉諺，畢業後投入有機栽種，沒想到一年賠了四百萬元，在參加屏東縣政府的農業大學課程後，他將課堂知識運用在經營管理上，除了有機商店，連鎖美式賣場、量販店都可看到他的產品，光賣小黃瓜一年營業額就可超過一千萬元。

改變經營模式 從賠錢到賺錢

羅秉諺說，會栽種不一定會成功，因為人事管理與行銷不是想像中簡單，他從兩分大的土地開始種起，搭設網室並投入人力栽種，卻發現收入遠遠追不上支出，他從農業大學的經驗中檢視自己的營運模式，將原本兩分大的地擴充為三甲，雖然面積變大，卻相對降低人力成本，且透過輪種達到穩定供貨的目標。

降低人力成本 每天穩定供貨

羅秉諺也從農業大學學習為農產品拍照的技巧，並創立品牌「茂和農園」，現在農園每天可穩定產出一千公斤的有機小黃瓜，每公斤均價約四十元，年營業額破千萬。

屏東農業大學 邀畢業生分享

屏東縣政府今年再推出第五屆農業大學課程，昨天正式招生，並邀請畢業生分享成果，除了羅秉諺外，學員陳立軒也分享養蜂經驗，現在除了既有的蜂蜜產品，也推出蜂王乳面膜，提高收入；學員張坤元也表示，透過農業大學的學習，現在全聯超市也買得到他的有機桔子。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法