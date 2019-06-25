〈南部〉高雄市長寫信防疫 359校要家長簽回條

2019-06-25

〔記者黃良傑、黃旭磊、王俊忠／綜合報導〕高市三百五十九所高中、國中小，陸續發放「市長給爸爸媽媽的一封信」，交由學生帶回家，要求家長簽名回條給各校備查，有家長肯定，也有人質疑市長韓國瑜忙選總統，此時發傳單就能緩和登革熱疫情？況且高三、國三和小六學生已畢業，宣傳效果恐將打折扣。

家長對韓國瑜拚選總統 頗多微詞

高市登革熱疫情持續升溫，教育局緊急發電子文給全市三百五十九所高中、國中小，要求各校自行列印出宣傳單，夾放在學校聯絡簿交給家長簽名，名為「給爸爸媽媽的一封信」，還印有「賣菜郎」logo，教家長「防蚊四招」，要求學生必須交回家長簽名回條，由各校收回備查。

這封信內容為高雄夏天氣候型態高溫多雨，是埃及斑蚊孳生最適合季節，也是登革熱傳染力最高季節，急性傳染病透過埃及斑蚊和白線斑蚊叮咬，提醒清除室內外積水。夏天也是出國旅遊旺季，前往東南亞和或中南美洲旅遊，務必攜帶防蚊液，避免蚊蟲叮咬，市府特別推出「反登革熱日」，每週三進行積水容器巡、倒、清、刷，並推出「防蚊四招」自我防護。

家長支持、反對聲音都有，不過，對於登革熱疫情緩不下來，韓市長假日還忙拚選總統，頗多微詞，有家長認為疫情爆發前，就應加強類似宣導，現在才發這張宣傳，是補防疫的「程序」嗎？也有學生質疑若不交回條，學校是否祭出警告處分？

教局：柔性宣導 未交回條不應懲罰

教育局強調以柔性宣傳為主，將建請各校對於學生未交回條都不應懲罰，避免反效果，除教導學生和家長住家防範病媒蚊，減少本土型登革熱疫情，鑑於暑假家長常帶孩子出國，也希望宣傳欲赴東南亞、中南美洲等國旅遊，應防範被蚊子叮咬。

有校長透露，宣傳品由各校自印，幸好國、高三學生畢業，校方支出可減少三分之一，但效果也減少了三分之一，至於學生不交回條，是否會懲處，教育局未有指示，各校可能有不同作法，由於電子公文昨午才到，大部分學校今天印製、發放。

陳時中：防疫不只是經費 還要良好領導

衛福部長陳時中昨天在台南對於高雄登革熱防疫問題，他說不樂見防疫精神被政治口水掩蓋，防疫不只是經費問題，還要良好領導統御及對症下藥。台南市長黃偉哲則強調，只要高雄有支援防疫需求，台南防治經驗很願意協助、做好區域聯防。

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