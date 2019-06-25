〈南部〉屏東縣恆春全民摸彩又來了 鎮長撇爭議要年年辦

2019-06-25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年創下全國罕見紀錄，國民黨立委賴士葆還為此在立院抨擊的「恆春全民大摸彩」，雖曾受屏縣審計室質疑，但七月六日確定再次舉辦，名稱同樣是「農魚特產展售暨節能減碳宣導活動」，許多設籍居民都已經拿到摸彩券，恆春鎮公所正積極籌備上千獎項，鎮長盧玉棟強調，福利給百姓、推廣農漁產品，任內會年年辦。

7月6日再辦 發摸彩券給萬餘戶長

今年的「全民大摸彩」七月六日上午將在恆春鎮公所前廣場舉辦，目前預估會有近兩千個獎項，大獎可能有電視、冰箱等，還會有其他農漁民相關必需品，摸彩券仍發放給一萬一千七百多戶的戶長。

盧玉棟：盼藉此吸引觀光客聚集

「目標就是推廣農漁產品帶動暑假觀光！」，恆春鎮長盧玉棟表示，去年各風景區門票收入雖少近兩千萬元，他仍秉持福利回歸全民理念，透過摸彩活動人潮吸引觀光客聚集，現場還有恆春筍乾、蘿蔔乾、飛魚乾、洋蔥、海苔等加工品，分為宣導攤、大廚美食區、展售區等攤位，帶動遊客買特產逛小吃。

盧玉棟也強調，去年有民眾質疑活動與選舉造勢有關，他要連年舉辦破除謠言，任內更會年年舉辦。

屏縣府審計室去年曾質疑，認為恆春鎮公所大手筆花費三百多萬元舉辦全鎮大摸彩活動，公務預算被不當使用，行文要求恆春鎮公所提出說明並詳列該活動預算支出項目。

審計室：會蒐集相關資訊提醒公所

得知恆春鎮將再舉辦全民摸彩，屏縣府審計室強調，如活動預算經鄉鎮代表會同意，只能尊重，近年其他鄉鎮也有全民青年獎金的作法，會蒐集相關資訊函文提醒，希望類似福利或活動制度化，避免毫無計劃性的舉辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法