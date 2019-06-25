〈台北都會〉台北市「喬蛋」專案報告一問三不知 柯挨批藐視議會

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會專案報告，說明去年十一月廿九日由時任市長室主任李文宗私下召開的「喬蛋」會議來龍去脈，柯卻對會議內容一問三不知，還在議場上質疑議員的質詢內容是帶風向，甚至嗆聲「你們的策略就是把我綁在議會，我也不在意」，讓議員怒斥柯文哲藐視議會，狠酸柯市府「喬蛋」跟登革熱一樣，每年爆發。
柯嗆要將他綁在議會 他不在意
議員簡舒培日前在議會市政總質詢，拿出七段錄音檔，指控時任市長室主任李文宗去年十一月廿九日私下邀集相關局處首長「喬蛋」，隨後媒體曝光完整錄音檔。事後市府卻將該場被質疑是「密室喬蛋」的會議稱為「聚會」。
柯文哲昨天赴議會進行專案報告時也堅稱，僅是府內首長的溝通會議，非正式會議，沒有施壓、喬蛋問題，否則不會在都市設計審議委員會審了三次都沒通過。但監察委員王幼玲日前在臉書指出，「非正式會議界定為聚會就可以免受質疑嗎？別忘記前些日子因為一場非正式會議的言談，正副首長包括業務人員全都下台」。
議員酸喬蛋如登革熱 每年爆發
簡舒培昨質詢指出，市長自己在報告中強調容留人數就是五九八三三人，為何李文宗要林洲民想辦法把人數變成七萬？豈料，柯竟碎念「對於你們質詢方式不是很滿意」，質疑議員的質詢是帶風向，並數度反質詢：「錄音檔有提到七萬？你放出來呀！」
簡舒培氣得多次向議長陳錦祥抗議，柯再回嘴：「你們的策略就是把我綁在議會，我也不在意。」這下連民進黨團副秘書長洪健益、議員阮昭雄都怒斥柯藐視議會。
議員王鴻薇批評，去年此時議會集中討論市府顧問蔡壁如密會遠雄董事長趙藤雄，今年焦點則是李文宗密室「喬蛋」，狠酸柯市府「喬蛋」跟登革熱疫情一樣每年爆發。
市議員徐弘庭也問，當初北市府跟議會說，大巨蛋窗口是陳景峻，結果私底下又變成李文宗，難道有Ａ、Ｂ版本？柯文哲表示，李在這個案子代表市府監督，當時十一月廿九日已大選結束，且林欽榮、陳景峻表示要離去，所以換人了，現在類似大巨蛋的重大決策，都會在市長室決定。
簡舒培最後要求，未來只要召集所有局處首長開會，就要有會議紀錄，此外，既然李文宗現在聲稱已經忘記之前和遠雄見面時的談話內容，未來只要遠雄來市府談事情，就要有會議紀錄。柯文哲沒有予以承諾，只說「法要一體適用」。