〈台北都會〉新莊、鶯歌2處危老建築 拆了

2019-06-25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段二處危險及老舊建物昨天同步拆除，新北市都市更新辦公室表示，二處危老建築將興建十四層樓與七層樓的電梯集合住宅，新北市危老重建案已經開工的有十三案。

新北市政府都市更新處表示，二棟建物結構安全性能初步評估結果的危險度總評估分數已達六十九分及七十八分，高於三十分的安全評估基準，屬未達安全等級的老舊房屋，有危險疑慮。

分別蓋14及7層集合住宅

新北市都市更新處表示，新莊區光明段案原建物頂樓漏水嚴重，各層都有牆壁裂縫及樓板高低差，經市府危老重建計畫審查通過後，將可重建為有電梯、開放空間且安全的十四層樓集合住宅大樓，預計二○二二年完工。

而鶯歌區陶瓷段的磚石造老屋，將重建為七層樓的集合住宅，於二○二一年完工。

新北副市長謝政達昨天至新莊光明段工地為拆除儀式祈福，表示危老條例發布至今，新北市危老重建核准案已達四十四案，累計開工動土件數截至昨天已十三案。

都更處提醒把握容獎期限

新北都更處表示，危老條例施行起三年內（二○二○年五月九日止）申請的重建計畫可增給予十％容積獎勵，正進行整合的民眾可盡快申請重建計畫，以免錯失獎勵時程，相關資訊民眾可至「危老重建計畫」宣導專區參考。

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