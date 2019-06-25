〈台北都會〉汐止秀山路山壁 驚見土石坍方

2019-06-25

〔記者林欣漢、吳昇儒／綜合報導〕近日連續大雨，新北市汐止和基隆昨天分別傳出災情，汐止區秀山路一三七號旁山壁發生土石坍方，造成道路中斷，影響約一百五十戶，市府緊急搶修，昨天傍晚搶通一線車道，預計今天全線恢復。基隆市東光路五十號旁一棵約三百年的老樹在凌晨突然倒伏，影響住戶進出還斷電，昨天傍晚已經搶通。

昨上午8時許 上班住戶一度受阻

昨天上午八時許，汐止秀山路旁山壁土石突然坍塌，阻礙交通，市議員張錦豪獲報協助聯繫相關單位救災，張錦豪說，坍方範圍越來越大，要上班的住戶一度無法通行。

汐止區長陳健民及工務局長朱惕之也到場調度搶災，警察及當地保全協助交通管制及警戒，以免民眾誤闖發生危險，市長侯友宜也指示副市長謝政達會同消防局到現場坐鎮指揮，並請陳健民協助安置居民。

搶通一線道 並請建築師勘查民宅

謝政達在應變會議上指示，在道路中央打設鋼軌樁並調集太空包穩固邊坡，且在上方處以帆布遮蓋止水，防止土石再次滑落，昨天傍晚已搶通一線道，讓民眾及搶災單位可以出入，工務局也請建築師勘查民眾居家結構狀況，預計今天可全線恢復。

基隆老榕樹倒伏 扯倒電桿、路燈

部分住戶遇到天災，昨天無法上班上課只能請假，相當無奈，但對市府的搶災效率頗為稱讚。張錦豪說，會持續督促市府盡快搶修，讓民眾有安全回家的路。

另外，基隆市東光路五十號旁一棵三百年的老榕樹昨天凌晨突然倒伏，巨大樹身擋住巷道，也拉扯電線導致電線桿、路燈倒塌，所幸沒有造成人員傷亡，區公所獲報調派機具進場，昨天傍晚已經搶通。

當地沈姓住戶表示，凌晨聽到轟隆巨響與震動，出門查看才發現是老樹倒了，整條馬路都被老樹佔滿，八戶人家都沒辦法上班，從老樹的年輪研判，應該已經有三百年樹齡；基隆市議員韓世昱也在上午六點多趕到現場勘查。

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