〈北部〉《宜蘭》黑衣人圍毆運將 徐國勇︰掃蕩「私包」

2019-06-25

〔記者江志雄、張議晨／綜合報導〕宜蘭縣羅東鎮林姓運將，前天因拒載「私包」酒客，慘遭黑衣人圍毆受傷，無視警察在場動手毆打，林妻上網痛罵「宜蘭流氓當道」；內政部長徐國勇昨抵宜訪視，強調不容善良百姓受到欺壓，要求警方嚴格取締不良場所，若涉組織犯罪就依法偵辦，警方將全面掃蕩俗稱「私包」的私人招待所。

徐抵宜慰勉警察 「私包」負責人送辦

案發後，涉案的黑衣人楊姓及羅姓男子被依現行犯逮捕，法官裁定楊男收押禁見，羅男兩萬元交保；涉嫌唆使打人的視聽伴唱「私包」負責人，綽號「牛奶」的邱姓主嫌，昨天下午也被拘提到案，警訊後移送法辦。

徐國勇昨天下午在縣長林姿妙、立委陳歐珀、縣警局長吳坤旭等人陪同，到羅東警分局慰勉警察同仁，砲轟唆使小弟打人的私人招待所業者，「你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業」。

涉入此案的私人招待所，多年前發生鬥毆、槍擊案後仍可營業，外界質疑是否包庇？徐國勇回應，他相信警方依法取締，沒有包庇狀況；據了解，這類俗稱「私包」的私人招待所，宜蘭縣估計有二十多家，該如何處置？徐國勇要求警方與宜蘭縣政府建設處等單位聯手處理，林姿妙允諾全力配合。

林姿妙探視運將 涉案「私包」人去樓空

林姿妙昨也到林姓運將家中探視，她強調努力拚治安打擊犯罪，絕不縱容暴力犯罪行為，並以「你滋事、我的事！姿妙絕不姑息」為題，在臉書粉專PO文，指羅東發生計程車司機遭毆，她憤怒萬分，感到十分痛心，指示加強執法；警方前晚出動大批警力，到涉案的私人招待所臨檢，招待所人去樓空已悄悄歇業。

邱姓業者前天下午拿著紅包、水果，到林姓運將住處登門致歉，盼尋求和解未被接受；林姓運將妻子說，警方強勢執法，回應被害人的訴求，肯定人民保母維護治安決心。

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