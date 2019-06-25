〈北部〉《亞太區少棒錦標賽》大溪仁善國小狂勝兩場 今對戰香港

2019-06-25

〔記者李容萍／桃園報導〕二○一九年世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽，台灣少棒代表隊由大溪區仁善國小組隊前往韓國參賽，代表隊繼前天的第一場比賽以十六比○扣倒紐西蘭，昨再以十八比○大勝越南，下一場比賽於台灣時間今日上午八時出戰香港隊。相關訊息可至臉書專頁「按讚大集氣好棒」查詢。

台灣少棒代表隊前天派出投打俱佳的先發投手李育朋、中繼投手王昱鈞、王興楷及後援投手邱宇珩展現壓制力，讓紐西蘭隊抱蛋，以十六比○提前在第三局結束比賽；昨日靠著先發投手范博凱、中繼投手廖宥霖及後援投手陳玄祐聯手，再次封鎖越南打線。

前天首戰一局上台灣代表隊首棒選手黃彥綸獲四壞保送上壘，二棒陳沛宇擊出二壘安打，第三棒因觸身球擠成滿壘，第四棒邱宇珩擊出左外野一壘安打，送回兩名跑者，第五棒李育朋擊出三壘安打清空壘上跑者，以四比○領先，接著靠連續安打、保送及捕手失誤，三局上半王昱鈞、廖宥霖分別擊出三壘安打，終場以十六比○扣倒紐西蘭。

昨日賽事首棒黃彥綸擊出一壘安打帶動攻勢，接著因連續安打及對方守備失誤與保送，首局就灌進十分，第二局採取小球戰術，練習短打，三局攻勢再起，靠著短打戰術和積極跑壘，造成越南守備大亂再搶下八分，以十八比○提前結束比賽。

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