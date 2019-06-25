〈北部〉《桃園》龜山仲夏搖滾趴 步道健行抽大獎

2019-06-25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕龜山區公所舉辦的「二○一九High龜山仲夏搖滾趴」系列活動登場，民眾七月十四日前到指定步道健行，就能兌換萬元好禮摸彩券，七月廿日還有桃園酒廠的星空演唱會等活動，精彩可期。

六大步道打卡合影 兌換摸彩券

龜山區長呂緣說，為鼓勵民眾多走出戶外運動，也能認識龜山區的山林美景，即日起到七月十四日前，民眾前往龜山區內的張厝步道、北天宮步道、石雲步道、楓樹步道、福源山步道、大棟山步道六大步道健行，都能透過打卡或合影取得「用愛回龜」活動資格。

「High龜山仲夏搖滾趴」七月廿日將在桃園酒廠登場，參加「用愛回龜」的民眾，可憑健行時的打卡紀錄或照片，兌換萬元好禮摸彩券。呂緣說，這期間民眾走過的步道愈多，可兌換的摸彩券也愈多，抽中電動機車、手機、液晶電視等各項好禮的機會也就愈大。系列活動包括展示龜山區廠商科技特色產品，還有創意市集、多元文化嘉年華、舞蹈馬拉松等，令人期待。

7月20日星空演場會 精彩可期

呂緣說，當天晚間的星空演場會是系列活動的高潮，演唱會邀請到玖壹壹、麋先生樂團與藝人小宇、李千那、潘若迪、圓圓等藝人與團體，從晚間七點接力演出到九點半，精彩可期，歡迎民眾踴躍參加。相關資訊可上臉書查詢「High龜山仲夏搖滾趴」，或電洽龜山區公所：320-3711。

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