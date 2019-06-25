〈北部〉《桃園》占用婦幼專用車位 6月29日起開罰

2019-06-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局配合中央推動「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，在全市設置六三一席婦幼專用停車格。交通局說，經一年的勸導期後，廿九日起占用專用格位的車輛將即開罰，呼籲民眾共同維護孕婦與育有六歲以下兒童者停放車輛權益。

違規處600至1200元罰鍰

交通局停車管理工程科長魏光譽表示，依交通部規定，政府機構、車站、百貨公司、量販店、遊樂園及醫院等處的停車場都須設置婦幼專用停車格，未依規定設置且經勸導未改善者，可對所有權人或管理機關負責人處一萬元至五萬元罰鍰；車輛未乘載孕婦或六歲以下兒童，不得占用專用格位，違規占用者可依停車場法處六百至一千二百元罰鍰，廿九日起開始對占用專用格位者開罰。

目前全市共有631個車位

交通局統計，全市有二一八處公有停車場，共一萬九一一八席汽車停車格，其中一六四處應設置婦幼專用停車格的停車場，已設置四五四席婦幼專用停車格；且按照法規，另有十一處私人停車場須設置婦幼專用停車格，均已按規定設置一七七席，因此公有、私人停車場總計已有六三一席婦幼專用停車格。

公所等多處可領識別證

交通局指出，民眾可於上班時間持孕婦手冊或兒童健康手冊，到各區公所、衛生所或市府一樓的路邊停車服務中心領取「孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位識別證」；桃園西門、藝文園區、蘆竹南崁公一、中壢銀河廣場四座地下停車場也提供廿四小時領證服務；桃園、中壢、龜山、蘆竹、龍潭、平鎮、八德、楊梅、大溪九處路邊開單服務中心，及八德公有廣停一停車場，開放領證到晚上八點。

魏光譽說，預計共將發出孕婦四萬三七五○張停車證、兒童部分發出六萬四九八○張停車證，而今年市府衛生局隨媽媽手冊與兒童健康手冊發放並未列入統計。停車位識別證兒童版與孕婦版均已註明有效期限，並無回收機制。

市府目前配合中央法令對占用婦幼專用停車格仍採勸導方式，但自廿九日起就將依停車場法處六百元至一千二百元，提醒民眾勿占用身障與孕婦、育有六歲以下兒童專用停車位，以免吃上罰單。

對此，吳姓孕婦表示，有「孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位識別證」停車的確比較方便，但停車格位仍嫌不足，希望可以再增加；交通局表示，只要有新停車場符合必須設置婦幼專用停車格的要件，就會再增設。

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