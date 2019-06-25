〈北部〉花蓮警消e化 報案轉派1秒搞定

2019-06-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕過去不少交通事故、火災、自殺、疾病救護等案件，民眾撥打119及110電話報案，均由人工撥打方式轉派，影響受理案件效率及準確，花蓮縣消防局、警察局針對派遣系統進行整合，在系統內透過一鍵按鈕，就可即時傳送到對方系統上，轉派時間縮短為一秒鐘，有效掌握黃金救援時間。

花蓮縣消防局長林文瑞說，以往消防局跟警察局要相互通報時，都是以傳統電話方式通知，案件轉報時間不僅耗時，且以電話溝通時，常出現路名和數字的混淆情況，例如民主路和民族路，一和七等等，造成派遣錯誤，現在藉電腦軟體傳遞更精準完整資訊，讓救災及救護派遣的速度大幅縮短，是把握黃金搶救時間的重大突破。

通報時間卅秒變一秒 資訊更準確

勤務中心統計指出，火災、溺水、精神疾病救護、交通事故等案件，119或110受理後必須相互通報，花蓮縣每天火災、溺水、精神疾病救護和交通事故，110和119相互通報案件約有十多件，每件相對時間用人工電話通知都超過卅秒以上，透過新系統的轉介，將卅秒的通報時間縮短為一秒，儘快派遣警車、救護車或消防車，以掌握救災處理事故的黃金時間。

指揮科長黃瑞明說，這次與警察局合作，擴充「119介接110」電子e化相互轉報功能，在系統內透過一鍵按鈕，即可將報案人姓名、電話、案發地點及案件情況等資料，即時傳送到對方的派遣系統上，而對方收到後就按下確認，消防局就會接到對方已接收的訊息，並得知是由誰接收，充分提升受理轉報案件及派遣的效率，讓派遣資訊更為準確。

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