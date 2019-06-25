〈中部〉《盧秀燕被逐出議場餘波盪漾》藍批浪費公帑 綠嗆自我閹割

2019-06-25

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會定期大會廿四日進行最後一天議程，三讀通過台中市今年第一次追加減預算案，僅刪除八千萬元，通過八十億一千零六萬餘元。預算案順利過關，藍綠議員卻為了日前市長盧秀燕被趕出議場，總質詢時誰當主席而互嗆「浪費公帑」、「議員自我閹割」，議長張清照只好宣布休息，讓藍綠議員冷靜一下。

首次追加減預算案 通過80億餘元

台中市今年第一次追加減預算案上週五完成二讀，昨進行三讀，僅刪除八千萬元，包括快捷巴士藍線機電系統工程仲裁判斷書之契約外金額四千五百六十萬四千元，其餘三千四百卅九萬六千元，由市府自行調整。歲出共通過八十億一千零六萬八千元，歲入通過七十二億九千五百九十萬一千元，歲入歲出差短七億一千四百一十六萬七千元，全數以賒借收入彌平。

市府表示，預算將用在恢復老人健保補助、敬老愛心卡乘車、幼兒學前教育、托育補助等社福政策，以及各重大建設相關經費。

追加減預算案迅速三讀通過，但盧秀燕日前被民進黨議員在總質詢時趕出議場，創下台中市議會首例，昨仍餘波盪漾。由於當天大會主席也是民進黨議員，國民黨議員李麗華提出臨時動議表示，未來總質詢時，主席應由議長或副議長擔任，如果兩人無法到場，也不應讓民進黨議員擔任主席，避免綠營「為反對而反對」，再次發生羞辱市府官員的情況。

李麗華也說，議員應在議事殿堂理性探討市政，才不負選民所託，民進黨議員把市長及市府團隊逐出議場，議員不質詢，等於是浪費公帑。

民進黨議員賴佳微立即回嗆「議員自我閹割」，她與議員林祈烽、林德宇等人不斷高喊「議事局」，並說「民調最後一名團隊，為什麼不能趕出去」。

由於雙方互嗆、現場混亂，張清照宣布休息，國民黨議員陳成添則出面打圓場，並表示，以後總質詢就請議長、副議長當主席，藍綠議員都不要主持。

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