〈中部〉推在地老化 蔡英文︰積極布建長照機構

2019-06-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文廿四日視察台中醫院長照大樓，強調每個人都會老，政府推動長照2.0計畫已三年，接下來的長照速度會更快、更完整，優先在長照機構不足的區域布建優質且平價的住宿式長照服務，讓民眾能就近在社區接受長照服務、「在地老化」。

蔡英文視察台中醫院長照大樓

蔡總統昨視察台中醫院新建長照大樓，因台中醫院提供包括出院銜接準備、急性後期照護、住宿型照護等多種床位服務，甚至特殊疾病患者如漸凍人也有照護專業服務，肯定台中醫院是接軌醫療及長照服務的典範。

蔡總統說，政府推動長照2.0三年來，已逐步提升社區及居家照顧的品質，政府並沒有忘記重度失能及因家庭因素而有住宿型長照的需求；她強調，已指示衛福部接下來的長照速度要做得更快、更完整。

讓老人就近獲長照服務及家人探視

她說，後續會著手處理機構照顧服務，優先在長照機構不足的區域，由公部門帶頭承擔責任，提供平價優質的服務，讓不得已需要機構服務的家庭可就近選擇，希望將來民眾不必到離家很遠的照顧機構，在社區附近就有優質平價機構可照顧老人家，以方便家人常常探視，老人家也不會太寂寞。

蔡總統說，預定在十家部立醫院、長照資源不足地區布建公共化的住宿式長照機構，從居家、社區、機構照顧，達到「在地老化」的原則。中央與地方攜手合作、全力以赴，一起提升長照服務的數量與品質。

昨日蔡總統也難得輕鬆一下，體驗醫院為協助訓練手眼協調設置的仿打地鼠遊戲，蔡總統在有限時間內拿到一百分，笑說，「遊戲標準一定有特別放寬」。

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