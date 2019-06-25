〈中部〉醫生父助產士母 助貧身教》中正大學教授戴浩一 樂捐助人20年

2019-06-25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕七十八歲中正大學語言學研究所講座教授戴浩一，受父母濟世救人影響，廿年前開始捐款助人，設立獎學金幫助中正清寒學子，還以一百萬元做為「手語語言學台灣研究中心」第一筆基金，更率領團隊編寫台灣手語線上辭典及參考語法，把台灣手語語言學研究推向國際，是個熱愛生命的社會關懷家。

在校內設立清寒獎學金

戴浩一的父親是彰化鹿港鎮醫生，母親為助產士。二次世界大戰後，戴的父母見身邊的人飽受貧窮之苦，心有不忍，常不計酬勞看病和接生，鄉下常見學子沒鞋穿，國小畢業被迫輟學務農，戴浩一心想人生而不平等，當自己有能力，理應回饋社會。

戴赴美國求學取得語言學博士，教書卅年後，在一九九五年返國到設校不久的中正大學成立語言學研究所，廿年前父母相繼離世，他感念父母生前熱心助人善行，在校內設立清寒獎學金。

戴浩一在二○○七年受邀赴日本演講結束時當眾昏倒、失去意識，幸及時被以AED（自動體外心臟去顫器）救回一命，遂與國科會同事、現任副總統陳建仁大力推廣普設AED，戴笑說「我對台灣最大的貢獻是AED」。

累計捐款超過500萬元

廿年來戴浩一各種捐款累計超過五百萬元，十年前積極投入語言與老化研究，探討語言衰退與記憶力、注意力、腦神經組織退化等面向的關連性，希望能從語言能力訓練，延遲認知老化。

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