〈中部〉金聲順百年茶擔亮相 見證北港媽繞境

2019-06-25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕創立於清同治五年的藝陣北港金聲順開路鼓，是北港朝天宮媽祖繞境或出巡開路先鋒，去年找回百年茶擔，整修後昨天首度亮相，將於下個月北港義民廟二百卅週年慶典時重現江湖，備受期待。

初步考據為日治大正年間文物

北港金聲順開路鼓是雲林縣無形文化資產傳統藝術保存團體，館內保存大師陳應彬設計的鼓亭、鑼桿、清代大銅鑼、清代鑼鈸樂器等文物，均獲雲林縣府文化處登錄為一般古物。

長久存放朝天宮 去年領回整修

去年北港朝天宮文物組長紀仁智發現，有兩座素雅的茶擔不是朝天宮文物但長久存放廟裡，經過執事人員檢視發現雕刻有金聲順字樣，去年通知金聲順領回，根據茶擔的紋路及使用生漆的外觀，經北港朝天宮初步考據，應是日治大正年間的文物，距至應有近百年歷史的茶擔得以物歸原主。

北港金聲順理事長張崑煌表示，金聲順開路鼓具有多重文化資產身份，是台灣重要的清代開路鼓陣頭，早年未購置館所，文物長期借放朝天宮及飛龍團，一九八○年後由朝天宮及會員募資共同購地，修建成現在的館樓，散失各處的文物逐一尋回或搬回來保存。

早年沒礦泉水 人力挑茶擔後援

北港文史工作者吳登興指出，早年沒有礦泉水，加上人文工作人員習慣喝熱茶，該二組金聲順茶擔就是早期在北港朝天宮繞境時，由人力挑在遊行陣頭後方隨時補充繞境人員水分體力，或定點演出時放置在隊伍中間，供大家中場休息時飲用。

吳登興強調，為避免大家沒有茶具拿著茶壺就口不雅，拿茶具時又無法兼顧敲奏樂器，於是衍生出「茶擔」的雅士文化，隨著礦泉水飲料方便，已經極少見。

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