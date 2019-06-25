〈中部〉表揚竟送「備品」 花博志工怨台中市府大小眼

2019-06-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府廿二日舉辦台中花博志工感恩表揚暨演唱會，有志工投訴，市府當天送給志工的紀念品竟是花博期間志工值勤時用的「備品」束口袋與帽子，當場傻眼，但出席貴賓的紀念品竟是虎爸玩偶，實際付出的志工竟不如貴賓，怒批差別待遇、不受尊重；社會局緊急澄清，已為所有在花博期間有排班服勤的志工準備專屬的石虎家族玩偶留作紀念，因當天參與人數太多，採事後分送，絕非大小眼。

志工怒︰辛苦付出不如貴賓

台中世界花卉博覽會四月底落幕，市府為向參與志工表達感謝，廿二日在中興大學舉行感恩表揚活動，台中市長盧秀燕出席頒獎，但有志工指出，原本對擔任花博志工備感榮耀，受邀參與感恩活動時很開心，不料簽到後領到紀念品竟是值勤時的「備品」—束口袋與遮陽帽，當場傻眼，又發現一旁來賓的紀念品竟是花博吉祥物「虎爸」玩偶，還有花博紀念章。民眾不滿指出，並非計較紀念品內容，但付出的是志工，卻受到如此差別待遇，痛批市府沒有誠意，氣得掉頭就走。

社會局︰已備石虎玩偶將發送

社會局澄清是誤會一場，為感謝有排班服勤的志工，已特別製作標有「集志工之力、成花博之美」字樣的志工專屬吉祥物玩偶及銀色徽章準備贈送，但因志工多達一萬六千人，無法當天全部發送，僅象徵性頒給團隊志工代表，預計分組整理後公告領取方式，絕不會差別待遇。

至於送值勤備品，是因不少志工反映束口袋及帽子好帶好用，花博期間就有人希望能再領，因花博已落幕，才把剩餘備品送給志工留念。

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