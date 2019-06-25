〈中部〉《2020台灣燈會》台中市府爭1.76億補助 觀光局︰有審查機制

2019-06-25

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會昨到后里馬場考察了解二○二○台灣燈會規劃進度，市府向中央爭取一億七千六百萬元補助，召委陳雪生及立委江啟臣要求中央應尊重地方規劃，尤其在燈會交通接駁上補助不可少；交通部觀光局則一再強調將「援例辦理」，二○一五年台中市舉辦台灣燈會，交通部共補助三千三百萬元，現任交通部長林佳龍是前台中市長，補助絕對不會比往年少。

觀光局︰2015年燈會 補助台中3300萬

包括立委洪慈庸、江啟臣、顏寬恒、柯呈枋、沈智慧等昨皆到后里馬場，聽取市府觀旅局簡報二○二○台灣燈會規劃。觀旅局長林筱淇表示，市府主辦二○二○台灣燈會，經費需五億元，其中三億由市府自籌，一億將向民間募款，一億元爭取中央補助，另交通局、原民會、客委會、民政局及農業局將再分別向中央爭取共七千六百萬元補助。

周永暉︰盼市府尊重28日審查會

交通部觀光局長周永暉表示，觀光局對燈會補助有審查機制，希望市府尊重將於廿八日召開的審查會；陳雪生及江啟臣則要求中央尊重地方規劃，交通接駁補助應比照屏東，以市府提出的三千萬為原則上限。副市長楊瓊瓔則要求廿八日審查會應確定主燈區在后里且經費要定案。

赴后里馬場考察 立委齊要經費

洪慈庸表示，台灣燈會經費主要分為布展、交通及共同分攤經費三大部分，事前她已與林佳龍通過電話，林佳龍允諾「補助只會多不會少」。

交通部次長祁文中表示，台灣燈會會尊重地方政府規劃，也希望地方政府規劃能尊重中央過去幾年來在地方辦理燈會的方式，希望在廿八日會議中迅速取得共識。

觀光局表示，以往與主辦縣市合辦台灣燈會，除觀光局負責主燈區，補助主要分成交通接駁、燈區布展及共同分攤三大部分，其中交通補助依市府計畫內容，個案核定補助額度；燈區布展則主要補助花燈競賽研習、大型群聚活動緊急應變演習等項目，補助皆會依過往燈會補助模式及額度辦理，不會有差別待遇；共同分攤部分則主要是觀光局負責的燈區委由縣市代辦外電工程、電箱美化及花燈台座等，將依以往代辦模式，核實分攤辦理。

觀光局表示，台中市二○一五年舉辦台灣燈會，交通部共補助三千三百萬元，市府指當時交通部補助四千一百萬，是包括其他部會的補助。

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