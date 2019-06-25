〈中部〉彰4民進黨立委選將反紅媒 拚國會過半

2019-06-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕廿三日在台北凱道舉辦「反紅媒大遊行」活動，成功凝聚「討厭中國統戰」的台灣年輕人力量，民進黨彰化縣四位立委參選人陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠以及陳素月昨首度「合體」，並反持「九二共識」、「一國兩制」、「統戰利誘」、「紅色媒體」的看板，表明拒絕紅媒洗腦，緊接逐一擊破看板，呼籲民眾不但要拒絕傾中媒體的洗腦，更要小心中國的經濟統戰。

反持「九二共識」四看板 再一一擊破

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，反中議題持續升溫，年輕人寧要民主自由，也不要被專制鴨霸的中國政權滲透，失去主權與自由，民進黨彰化縣四位立委參選人有感於年輕人的覺醒，願意站出來對抗「紅色」媒體，因此披掛彩帶宣示，合體出征表示台灣還有救。

四人各把寫著「九二共識」、「一國兩制」、「統戰利誘」、「紅色媒體」看板反過來，象徵既沒有九二共識也不要一國兩制，要拒絕統戰利誘，更反對紅媒洗腦，再逐一擊破看板，呼籲民眾明確拒絕傾中媒體的「中國代理人」，小心中國讓利的經濟統戰。

二○二○保台主權和自由民主關鍵年

他們異口同聲指出，從香港「反送中」到台北凱道「反紅媒」遊行活動，人民覺醒的力量已經形成，讓人民感受到年輕人熱愛台灣的真誠。陳素月說，有一個虎視眈眈的惡鄰時刻要吃掉台灣，從香港反送中到台灣反紅媒遊行，讓人感受出中國的專制與不尊重人權，唯有在自由民主的制度下，人權和生命財產才能獲得保障。

洪宗熠說，去年五合一選舉假新聞充斥，已嚴重混淆台灣言論自由的民主價值，現在連高中生對都不齒高雄市長韓國瑜「溜之大吉」的作為；黃秀芳指出，二○二○年是台灣能否確保台灣主權和自由民主的關鍵年，人民要想清楚，不要被親中媒體的選舉語言蒙蔽；陳秀寶指出，從香港「反送中」遊行中，台灣「親中媒體」吹捧中國，不願報導真相，引起年輕人極大反感。

縣黨部集氣，籲請土本力量歸隊，大家共同打明年大選，用選票拒絕中國統戰，讓蔡英文連任，力保國會過半。

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