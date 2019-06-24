〈南部〉台灣世界記憶國家名錄 台南再提報5文物

2019-06-24

〔記者劉婉君／台南報導〕繼「一八七八年禮拜單」等三件文物登錄為「台灣世界記憶國家名錄」，台南神學院、台灣教會公報社、台灣基督長老教會歷史檔案館今年再聯名提報登錄巴克禮以羅馬字寫成的台語《新約全書》等五件。台南市文化資產管理處將協助展開文物普查，讓承載台灣與西方文化交融的歷史文物，獲得妥善保存與運用。

首屆徵選 台南3文物入選

「台灣世界記憶國家名錄」由文化部文資局主辦，兩年提報一次，文資處與台南神學院於前年聯合提報「南部基督長老教會在台灣傳教之歷史文獻」，參加第一屆「台灣世界記憶國家名錄」徵選計畫，歷經一年審查，巴克禮牧師手寫「獻身文」、「一八七八年禮拜單」、台灣教會公報社「招牌」等三件入選。

今年提報的文物，包括一八八五年《台灣府城教會報》所用的活字版印刷機、巴克禮與《台灣教會公報》、巴克禮以羅馬字寫成的台語《新約全書》、巴克禮與台南神學院相片集、巴克禮睡袍等。

文資處表示，「台灣世界記憶國家名錄」的甄選，著重於文獻的獨特性與代表性、對整個台灣歷史的深刻影響，今年提報的結果，將在明年出爐。

文資處近日並已拜訪台南神學院，偕同文物專家了解校史室內的文物保存狀況，雙方合作將向文資局爭取經費補助，推動中長程文物普查計畫，並協助教會培育文物管理維護的人力。

文資處指出，文物普查除可統計文物的數量、基本資料建檔外，若發現具有價值潛力的文物，也會研究，有助於後續修復計畫的推動、古物指定或教育推廣。

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