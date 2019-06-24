〈南部〉芒果產地直銷開市 選購認標章

2019-06-24

〔記者萬于甄、楊金城／台南報導〕今年台南芒果盛產，產量比去年多二成，啟動芒果外銷、加工及直銷促銷三箭齊發，以穩定芒果產銷。其中，玉井、新化、左鎮等芒果市場產地直銷已開市，吸引消費者前往選購，台南農產運銷公司推出「安心標章」，保障消費者權益，避免買到劣果。

市府農業局長李朝塘昨前往玉井青果市場、蒸熱場抽檢，為消費者及果農信譽把關，台南農產運銷公司第三年推出「安心標章」，果農在青果市場內銷售，都要貼上標章，昨天只有極少數果農因疏忽而來不及貼上標章。

農業局指出，玉井、南化農會和南瀛國際運銷公司已啟動芒果外銷。玉井蒸熱場的芒果蒸熱處理量，目前累計約二百五十公噸，是去年同期的二．五倍；南瀛國際運銷公司說，將會和貿易商配合做好外銷檢疫工作，把最好的芒果外銷國際市場。

外銷較去年增加87％

農糧署南區分署指出，今年台灣芒果外銷至廿二日止，累計三○八八公噸，較去年同期一六五○公噸增加八十七％，再創佳績；外銷市場主要是日本、韓國、香港及中國。

大內、玉井、新化和左鎮的芒果市場並且已開市，目前產地價依等級一台斤從十多元到五十多元都有。台南國際芒果節活動並已登場，從玉井、南化、大內、楠西、官田到左鎮，都有行銷活動；最近台北市場的批發價格平均則在一公斤四十二．六元。

玉井、楠西、左鎮、山上、官田區農會的芒果乾烘製廠也啟動加工，山上區農會預計收購芒果數量將達創新高的十萬台斤，官田農會收購量更高達一百公噸。玉井區、南化區農會且都推出愛文鮮果禮盒。

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