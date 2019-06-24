〈南部〉高雄本土登革熱再增1例 曾到鼎金里送貨

2019-06-24

〔記者黃旭磊、陳文嬋、林惠琴／綜合報導〕高雄市本土登革熱昨又增一例增至廿四例，新增病例為三民區安吉里六十多歲男性，患者曾至鼎金里送貨，由於確診病例幾乎都曾至金獅湖市場周邊活動，防疫團隊將升高水位，填滿易孳生蚊蟲坑洞，並吸引病媒蚊產卵撲殺。

增至24例 幾乎都曾至金獅湖市場周邊

高雄市疾病管制處昨天表示，患者廿二日出現發燒、頭痛、關節及骨頭痛症狀，並在本月十一、十四日曾至鼎金里送貨，當地鼎金、鼎西、鼎力及鼎盛里有廿多人確診，推測為群聚次波感染。

將升高金獅湖水位 覆蓋易積水坑洞

衛生局副局長林盟喬說，已調查三民區警戒範圍六千五百九十七戶，發現兩千八百一十一處積水容器、其中孳生蚊蟲幼蟲之陽性容器有五百一十九處（陽性率百分之十八．四六），而金獅湖一帶監測誘蚊產卵器陽性率偏高，調查多為白線斑蚊，經討論決定升高金獅湖水位，覆蓋水岸易積水坑洞。

市長韓國瑜提出升高水位之生物防治，引發多方討論，反對者認為湖面為開放生態，湖裡魚原就食用孑孓，不需特別養食蚊魚；對此，防疫團隊認為，可結合噴藥化學防治工法，由水利局拉高水位一至一．五公尺，吸引可能病媒蚊吸血後產卵，藉由魚類捕食。

由於登革熱疫情延燒，環保局今年查獲孳生源及環境髒亂，累計開罰超過二百萬元，市長韓國瑜向中央喊話要求國軍支援，確定將於七月一日展開噴藥滅蚊，由三民及鳳山區打頭陣，避免疫情持續擴大。

環保局目前規劃分為兩階段、共四個行政區，已有登革熱病例的三民、鳳山區為第一階段；苓雅、前鎮區為第二階段，今將拜訪陸軍八軍團，由環衛科和軍方建立聯繫管道，針對實施環境消毒技術層面，做進一步密切溝通。

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