〈南部〉高雄市區夜飄豬屎味 環局又查不到來源

2019-06-24

〔記者陳文嬋、黃建華／高雄報導〕高市環保局今年查獲二十七件異味案件，總計開罰三百三十萬元，昨凌晨市區飄散豬屎味，網友戲稱「聞到發大財」，環保局整夜接到七通電話，派員稽查未發現異味，後續仍將追查異味來源。

鳳山、仁武、三民、苓雅、左營民眾反映

批踢踢實業坊高雄版顯示，高雄市昨凌晨包括鳳山、仁武、三民、苓雅、左營等數個行政區都有網友反映聞到瀰漫豬屎味，不少民眾受不了紛上批（Ptt）高雄版留言抱怨，並籲請鄉民網友一起打1999或環保局投訴。

被諷韓市長的味道、聞到會發大財

臉書「高雄歹過日」社團並轉貼Ptt高雄版的市民抱怨內容，小編還消遣：「你們懂什麼，快吸起來，聞到會發大財！」並KUSO新聞畫面影像下標「韓市長的味道」，讓不少高雄人看了很無言。

環保局表示，一整夜接到七通電話，其中網友反映時段有接到三通報案電話，反映空氣中有不明異味或豬屎味，分別是三民區有二件、前鎮區有一件，經派員到現場查處，並未發現異味情況。

類似情況也曾發生在六月初，前鎮、鳳山及苓雅區傳出豬屎味，環保局一度懷疑阿勃勒樹散發臭味，但經養工處證實不可能，阿勃勒果實碎裂有異味，但必須靠近鼻子聞，絕對不會有豬屎味。

本月才與環保局聯手揪出二家工廠造成空污的鳳山區鎮北里長趙志成表示，民眾遇到空污事件，必須掌握時效性，應錄影、拍照多方蒐證，提供環保局到場稽查，迅速掌握可疑對象，才能揪出違法工廠。

環工博士議員懷疑河川厭氧傳出異味

中山大學環境工程研究所博士議員李雅靜表示，高雄市區已無養豬業，近年來因氣候異常，造成河川厭氧傳出異味，她懷疑是這個味道造成，建議環保局應採水檢測。

林智鴻：跨局處橫向聯繫失靈 找不出來源

議員林智鴻點名市長韓國瑜要負責，他認為空氣異味是單一局處無法解決的，韓國瑜面對市政、災情態度消極，造成市府跨局處橫向聯繫失靈，才會找不出異味來源。並說，過去高雄氣爆發生後，市府成立二十四小時運作管線平台，處理高雄城市潛在性災害，連市長本人也在群組裡，指揮系統發揮強而有力指示，跨局處協調整合找出問題點。

環保局指出，民眾如聞到不明異味，應立即通報市府，環保局會派員查處，也請民眾通報之際，能提供明確的位置，方便貼近民眾需求，有助確認異味點。

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