〈南部〉總統故鄉楓港社區 四季特色遊程超夯

2019-06-24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣枋山鄉楓港社區是總統蔡英文老家，這幾年知名度廣為加溫，但居民在名氣逐漸響亮後，反而積極投入農漁村的社區特色營造，規劃出四季不同的特色遊程，近年已經成為恆春半島熱門的社區旅遊典範之一。

農漁村體驗活動帶動農特產品行銷

楓港社區在總統蔡英文當選後，曾引發一波觀光熱潮，新鮮感逐漸消逝後，社區居民仍持續透過四季農漁村體驗活動帶動鄉村農特產品行銷，帶著遊客感受深度的總統故鄉旅遊，獲得農委會水土保持局支持，補助「楓港社區食農教育暨農村深度漫遊體驗活動計畫」。

四季流程融入洋蔥、芒果、捕魚苗獨有特色，規劃「春風悠遊楓港庄」、「夏捕魚苗效魚哉」、「秋高氣爽賞伯勞」及「戀戀冬陽木炭窯」四個農漁村深度漫遊體驗套裝行程，兼具文化、教育、知性、且環保。

達人示範手拋網 傳統吟唱數虱目魚苗

深度體驗活動中，社區找來當地農漁達人沈俊清，示範手拋網及擼魚哉（台語捕魚苗之意），及高齡八十七歲的「效魚哉」（台語交易數魚苗）達人黃江泉，用傳統吟唱累計方式進行虱目魚苗的計算，讓外地遊客直呼新奇。

為了讓遊程體驗更豐厚並引入伴手禮商機，楓港社區也提供展售與行銷的平台，吸引不少返鄉青農研發「洋蔥脆片」、「芒果乾」等產品。

楓港社區執行長黃隆献表示，「創造一個人來十次，而不是十個人只來一次的社區」，創造可長可久的觀光資源。

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