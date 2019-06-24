〈台北都會〉台北市挺同教會 牧師：了解同志再評斷

2019-06-24

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣目前是亞洲第一個婚姻平權國家，但同志仍普遍難被基督教接受，不過，在台北市就有一間專門給同性戀者、雙性戀者等性少數族群教徒聚會的「同光教會」。

同光教會是台灣第一個由同志組成的基督教新教教會，在一九九六年成立，雖然至今已有二十餘年歷史，不過同光教會基於保護同性戀族群，在二○一五年之前都沒有公開聚會地點。

同光教會牧師黃國堯表示，現在前往教會聚會的族群，仍以同性戀者居多，不過隨著同志議題在台灣越來越受重視，不時也有異性戀者前往教會給予關心，也曾有異性戀者對於同性戀族群遭打壓感到不捨。

黃國堯說，教會團體在反對同志議題上，常會提出「聖經」利未記、羅馬書的經文作為證據，但他無奈表示，僅用兩段經文去發展出對同性戀的整個態度有些武斷，且經文講的是男性間性行為，也不確定是否直接在講同性相愛。

黃國堯認為，很多人在反同前，並未認真了解、思考過，只是為反對而反對，「你反一個理念，你卻完全不了解它」。他呼籲基督徒，如果身邊有同性戀的親友，應該多與他們接觸，真正深入了解同性戀後，才做出評斷。

黃國堯也談起台灣附近國家的狀況，他認為目前中國、香港社會的同性戀情況並不如台灣樂觀，他期盼，或許有一天，中國、香港在看到台灣的同婚政策後，也可以效法。

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