〈台北都會〉台北市長柯文哲 7月4日赴中國參加雙城論壇

2019-06-24

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕近日香港反送中抗爭，台北市長柯文哲遲不願表態是否參選二○二○年總統，藍綠台北市議員希望柯今年不要參加台北、上海雙城論壇，柯日前還講假消息，反嗆議員「報名爆滿」，實際上台北市政府還未啟動報名作業。台北市政府發言人劉奕霆昨天宣布，雙城論壇七月四日下週四在上海舉行，預計由柯文哲出席大會，論壇議題鎖定經貿、創新、產業交流。

劉奕霆表示，本次論壇以「創新、合作、未來」為主題，向下延伸出「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、「青創與智慧城市分論壇」等四個分論壇。

他說，論壇分別探討城市未來的發展模式，生技業交流分論壇從產業發展角度切入，朝向高附加價值、具有未來前景的產業；醫學科技分論壇針對最新的醫療科技與照護模式進行雙向經驗分享，文化分論壇期盼以人為主體，分享兩市所發展出的不同城市新氣象，青創與智慧城市分論壇將交流城市未來的智能管理及青創發展藍圖。

劉奕霆指出，雙城論壇舉辦十多年；今年亦規劃多項兩市交流活動，包含上半年度的「二○一九台北燈節︱上海燈區」、「台北上海雙城樂展」、「二○一九兩岸四地城市龍舟文化交流賽」，下半年預計有「二○一九海峽盃籃球邀請賽︱台北站」、「上海馬拉松邀請賽」、「台北馬拉松邀請賽」、「台北觀光旅遊推廣活動」等多項交流活動開展。

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