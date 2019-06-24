〈台北都會〉台北市大巨蛋都審委員出爐 缺電腦模擬經驗

2019-06-24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲過去拆蛋立場丕變後，台北市都市設計審議委員會仍有委員嚴審大巨蛋，但柯近日被議員爆料，其親信台北捷運公司董事長李文宗於去年十一月廿九日竟對審查大巨蛋的前都發局長林洲民施壓，還流出「喬巨蛋」錄音檔；議員簡舒培近日還發現，六月卅日都審委員任期屆滿，新一屆委員正備取名單出爐，前交通局長續聘、大巨蛋「嚴審」委員不續聘，新聘委員缺乏防災電腦模擬經驗，質疑「柯文哲想順利讓大巨蛋結案」。

簡舒培質疑想順利讓大巨蛋結案

柯文哲今赴議會對去年十一月廿九日「喬大巨蛋」會議專案報告，將再度被議員質詢此事。把關大巨蛋的都審會有廿三位委員，其中九位是府內委員，包括身兼都審會主席的都發局長黃景茂，黃景茂昨受訪表示，新一屆的委員名單沒問題，至於電腦模擬方面的委員，他強調，一般都審沒有電腦模擬，大巨蛋只是個案，不是為了大巨蛋去續聘委員。至於是否要將「嚴審」委員聘為專案委員？黃回應目前考慮。

黃景茂：不是只為大巨蛋聘委員

議員簡舒培指出，去年十一月廿九日會議，李文宗要求林洲民協助做遠雄想要的事情，未遂後，林被柯市府拔官，最近三次都審，遠雄也發現，這屆都審委員仍無法達到他們的想像，不料，最新一屆都審委員名單出爐，缺乏電腦模擬經驗，還把續聘委員簡歷硬是新增防災專業，卻令人懷疑柯市府要讓大巨蛋結案，降低公安標準。

簡舒培：鍾慧諭立場曾遭質疑 竟續聘

她說，反觀前交通局長鍾慧諭仍續聘都審委員，但過去都審會，在地里長都聽不下去鍾的離譜發言，拍桌大罵，批鍾沒站在當地民眾角度思考，大家覺得鍾比較像BOT契約甲方委員，而非北市府都審委員；更何況都審會還未釐清五十七輛遊覽車對松菸文創園區的衝擊。

王价巨否認有推薦懂電腦模擬專家

另外，未續聘委員王价巨受訪表示，他有推薦新都審委員，是基於該委員專精都市設計，而非基於了解防災避難的電腦模擬，他並未如黃景茂所宣稱，曾推薦看得懂電腦模擬的專家擔任委員。至於簡歷被市府新增防災專業的委員受訪則說，防災模擬確實不專精。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法